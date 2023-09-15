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أحكام سجن طويلة على منفذي هجمات بروكسل

محامو الدفاع يستمعون إلى حكم المحكمة
16 سبتمبر 2023 01:28

أصدرت محكمة بلجيكية، الجمعة، أحكام بالسجن لمدد طويلة على مرتكبي هجمات بروكسل الإرهابية عام 2016.
أسدل الستار على المحاكمة الخاصة بالهجمات التى نفذها إرهابيون فى عام 2016 في العاصمة البلجيكية والتي خلفت عشرات القتلى، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلجيكا (بيلجا).
وفي يوليو الماضي، توصلت المحكمة إلى أن ستة رجال، مذنبون بارتكاب جرائم إرهابية واثنين آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وذكرت الوكالة أن ثلاثة من أولئك المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة، وحصل اثنان آخران على عقوبات بالسجن لمدة 30 و20 عاما على التوالي.
ولم يتلق الشخص السادس المدان بارتكاب جرائم إرهابية عقوبة إضافية بالسجن، إذ إنه يقضي بالفعل عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما في بلجيكا لإطلاقه النار على الشرطة، قبل إلقاء القبض عليه.
وقعت التفجيرات الانتحارية في 22 مارس 2016، واستهدفت مطار المدينة وإحدى محطات المترو، ما خلف 35 قتيلا ومئات الجرحى.

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المصدر: د ب أ
هجمات بروكسل
السجن
محاكمة
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