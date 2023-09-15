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الاتحاد الأوروبي يدعم خطة لحماية غابات الأمازون

غابات الأمازون
16 سبتمبر 2023 01:13

ألقى الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بثقله وراء خطة لحماية غابات الأمازون المطيرة وتعهد بتنسيق المساهمات المالية من أعضاء الاتحاد الأوروبي والتأكد من إنفاق الأموال في مصارفها المقصودة في إطار برنامج البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي للاستثمار.
ويقوم فريق أوروبا، الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي، بتنسيق جمع مبلغ 260 مليون يورو (277 مليون دولار أميركي) تعهدت به بالفعل إسبانيا وإيطاليا والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا للحد من انحسار غطاء الغابات في منطقة الأمازون.
وسيضيف الاتحاد الأوروبي إلى هذا مبلغا لم يكشف عنه لحماية الغابات من قطع الأشجار من برنامج البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي للاستثمار في أميركا اللاتينية حيث تعد حماية غابات الأمازون المطيرة أحد مشروعات البرنامج الأساسية.
وبموجب مشروع البوابة العالمية، تعهد الاتحاد الأوروبي، في يوليو الماضي، باستثمار 45 مليار يورو في أميركا اللاتينية بحلول عام 2027.

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المصدر: وكالات
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