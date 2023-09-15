النيجر.. إلغاء ألف جواز سفر دبلوماسي لمقربين من بازوم

نيامي (وكالات)

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إلغاء نحو ألف جواز سفر دبلوماسي لمقربين من نظام الرئيس المحتجز محمد بازوم.

وأعلنت وزارة الخارجية عن إلغاء هذه الجوازات في رسالة وجّهتها إلى بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، حسبما أفادت وكالة الأنباء النيجرية الرسمية أمس.

وتضمّنت الرسالة التي تمّ تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي «قائمة بجوازات السفر الدبلوماسية النيجرية الملغاة بسبب انتهاء صلاحيتها».

وأوضحت الوزارة أنّ جوازات السفر الدبلوماسية الملغاة يزيد عددها عن 990 جوازاً ويحملها رؤساء مؤسسات سابقون ووزراء ونواب ومستشارون ومستشارون خاصون سابقون في كلّ من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء.

وسبق للمجلس العسكري أن ألغى في نهاية أغسطس جوازات سفر دبلوماسية لـ5 من أركان نظام محمد بازوم، الموجودين في الخارج، من بينهم رئيس الوزراء أحمدو محمدو، ووزير الخارجية حسومي مسعودو، وسفيرة النيجر لدى فرنسا عايشتو بولاما.