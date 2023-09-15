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إدراج مواقع في أوكرانيا على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر

"كاتدرائية القديسة صوفيا" في العاصمة الأوكرانية كييف
16 سبتمبر 2023 00:53

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، الجمعة، ثلاثة مواقع تاريخية في مدينتي كييف ولفيف الأوكرانيتين على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
وأدرجت «كاتدرائية القديسة صوفيا» البديعة في العاصمة الأوكرانية ومتحفها المجدد «بيشيرسك لافرا» على القائمة، إضافة إلى بلدة لفيف القديمة التاريخية.
وذكرت لجنة التراث العالمية في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، خلال اجتماع في العاصمة السعودية الرياض، أن المواقع «ذات القيمة التاريخية المميزة» تتعرض لتهديد دائم منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية.
وأوضحت ماريا بومر، الرئيسة الألمانية للجنة اليونيسكو، إنه «يجب على المجتمع الدولي ألا ينظر إلى الناحية الأخرى عندما يتعرض تراثنا الإنساني المشترك للاعتداء».
وأشارت بومر إلى أنه «يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل معاً عن كثب لوقف التجارة غير القانونية في السلع الثقافية ومحاسبة أولئك المسؤولين».

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المصدر: د ب أ
التراث العالمي
اليونسكو
قائمة التراث العالمي المعرض للخطر
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