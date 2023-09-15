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الأمم المتحدة: لا يمكن لليبيا أن تواجه أزمة الإعصار بمفردها

منازل مدمرة جراء الإعصار في مدينة درنة
16 سبتمبر 2023 01:33

بنغازي (الاتحاد)

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قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، إن ليبيا لا يمكنها مواجهة تداعيات إعصار «دانيال» بمفردها.
وقال باتيلي إن «حجم خسائر وأضرار الإعصار يفوق ما يمكننا تخيله، وإن هذه الأزمة لا يمكن لليبيا أن تواجهها بمفردها»، وفق بيان للبعثة الأممية نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» فجر أمس.
وأضاف: «الشعب الليبي يضرب أعظم الأمثلة في الوحدة والتعاطف والصمود في مواجهة هذه المأساة المدمرة».
وأشاد باتيلي بالجهود الأممية في تقديم الإغاثة للمتضررين، وتنفيذ الإجراءات الوقائية لتجنب تفشي الأمراض وانتقال العدوى.
وفي السياق، شكر المسؤول الأممي جميع البلدان التي أرسلت فرق إنقاذ ومعدات ومعونات، لمساندة ليبيا «في هذا الوقت العصيب».
والثلاثاء، قالت الأمم المتحدة إنها تعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لحشد الموارد وتوفير المساعدة الضرورية لمتضرري فيضانات ليبيا التي أودت بحياة الآلاف، وفق بيان لمتحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

الأمم المتحدة
ليبيا
الأعاصير
عبد الله باتيلي
الفيضانات
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