السبت 16 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سيول قوية تجتاح شرقي المغرب

سيول قوية تجتاح شرقي المغرب
16 سبتمبر 2023 01:34

الرباط (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رغم الزلزال.. المغرب يساعد ليبيا لمواجهة كارثة السيول
خبراء لـ«الاتحاد»: تغير المناخ السبب الأبرز للكوارث الطبيعية في منطقة «المتوسط»

اجتاحت سيول قوية، أمس، إقليم «ميدلت» الواقع شرقي المغرب، وذلك بعد أيام من تعرض البلاد لأعنف زلزال مدمر منذ قرن.
وضربت عواصف قوية مدينة «وجدة» المغربية، ما أدى إلى تعطل حركة السير واقتلاع العديد من الأشجار.
وظهرت في بعض المقاطع التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السيول وهي تجرف بعض السيارات رغم محاولات أصحابها السيطرة عليها وإخراجها خارج مجرى السيل دون فائدة.
إلى ذلك، تواصل فرق الإنقاذ بالمغرب عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض لليوم الثامن بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الأسبوع الماضي.
وتمكنت فرق البحث والإنقاذ، أمس، من انتشال جثث من تحت الأنقاض في مناطق متفرقة، وسط صعوبة الوصول إلى أماكن بالجبال الشاهقة، في ضواحي مدن «أمزميز وشيشاوة وتارودانت».
والأحد، أعلنت الحكومة فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب، بهدف تلقي المساهمات التضامنية والتبرعات من المواطنين والهيئات الخاصة والعامة.
ومساء 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدناً مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت.
إلى ذلك، أعرب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث أمس، عن توقعاته بأن يطلب المغرب مساعدات «اليوم أو غدا» في أعقاب الزلزال. وقال جريفيث للصحفيين في جنيف «نحن نتوقع ونأمل، لكننا نتوقع من مناقشاتنا مع السلطات المغربية صدور  طلب المساعدة اليوم أو غدا». وأضاف المسؤول الأممي: «نحن مثل الآخرين، مستعدون لتلقي طلب المساعدة، مستعدون للعمل، ومستعدون لتقديم الدعم بعد التنسيق».

المغرب
السيول
فيضانات
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
كأس اليد.. «شرقاوي»
الرياضي
كأس اليد.. «شرقاوي»
اليوم 19:31
مقدونيا الشمالية تعلن طرد دبلوماسيين روس
عربي ودولي
مقدونيا الشمالية تعلن طرد دبلوماسيين روس
اليوم 19:31
«السيدة العجوز» على قمة «الكالشيو»
الرياضي
«السيدة العجوز» على قمة «الكالشيو»
اليوم 19:22
اتحاد الهجن ينظم سباقاً في تشاد
الرياضي
اتحاد الهجن ينظم سباقاً في تشاد
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©