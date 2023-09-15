السبت 16 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إنقاذ 30 مهاجراً قبالة سواحل اليونان

أرشيفية
16 سبتمبر 2023 01:33

أثينا (وكالات)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة توجه نداء بشأن المهاجرين في لامبيدوزا
إحباط 23 عملية هجرة غير نظامية في تونس

ذكرت وزارة الشحن اليونانية أن خفر السواحل أنقذوا 33 مهاجراً من قارب واجه مشكلات، قبالة ساحل جزيرة «رودس» مساء أمس الأول. وبعد أن تلقت هيئة ميناء الجزيرة تقارير بشأن السفينة، التي تواجه مشكلات، تم إرسال اثنين من قوارب خفر السواحل إلى الموقع، القريب من شاطئ «أنتوني كوين» شرق الجزيرة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمس. 
وكان القارب يقل 33 مهاجراً، من بينهم امرأتان و9 من القصر، وتم نقلهم بعد ذلك إلى ميناء «رودس»، وتمت مصادرة السفينة وتجري هيئة الميناء تحقيقا أولياً. وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقرير مطلع الشهر الجاري أن عدد اللاجئين في اليونان هذا العام ارتفع مقارنة بالعام الماضي. وكشف التقرير أن 18 ألفاً و594 شخصاً وصلوا إلى اليونان من تركيا عن طريق البر أو البحر حتى 31 أغسطس الماضي، وهو نفس العدد تقريبا الذي وصل إلى اليونان بشكل غير قانوني في العام الماضي بأكمله، والذي بلغ 18 ألفاً و700 شخص.

اليونان
جزيرة رودس
المهاجرون
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
كأس اليد.. «شرقاوي»
الرياضي
كأس اليد.. «شرقاوي»
اليوم 19:31
مقدونيا الشمالية تعلن طرد دبلوماسيين روس
عربي ودولي
مقدونيا الشمالية تعلن طرد دبلوماسيين روس
اليوم 19:31
«السيدة العجوز» على قمة «الكالشيو»
الرياضي
«السيدة العجوز» على قمة «الكالشيو»
اليوم 19:22
اتحاد الهجن ينظم سباقاً في تشاد
الرياضي
اتحاد الهجن ينظم سباقاً في تشاد
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©