إنقاذ 30 مهاجراً قبالة سواحل اليونان

أثينا (وكالات)

ذكرت وزارة الشحن اليونانية أن خفر السواحل أنقذوا 33 مهاجراً من قارب واجه مشكلات، قبالة ساحل جزيرة «رودس» مساء أمس الأول. وبعد أن تلقت هيئة ميناء الجزيرة تقارير بشأن السفينة، التي تواجه مشكلات، تم إرسال اثنين من قوارب خفر السواحل إلى الموقع، القريب من شاطئ «أنتوني كوين» شرق الجزيرة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمس.

وكان القارب يقل 33 مهاجراً، من بينهم امرأتان و9 من القصر، وتم نقلهم بعد ذلك إلى ميناء «رودس»، وتمت مصادرة السفينة وتجري هيئة الميناء تحقيقا أولياً. وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقرير مطلع الشهر الجاري أن عدد اللاجئين في اليونان هذا العام ارتفع مقارنة بالعام الماضي. وكشف التقرير أن 18 ألفاً و594 شخصاً وصلوا إلى اليونان من تركيا عن طريق البر أو البحر حتى 31 أغسطس الماضي، وهو نفس العدد تقريبا الذي وصل إلى اليونان بشكل غير قانوني في العام الماضي بأكمله، والذي بلغ 18 ألفاً و700 شخص.