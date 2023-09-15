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فيضانات إسبانيا تتسبب بأضرار جسيمة

فيضانات إسبانيا تتسبب بأضرار جسيمة
16 سبتمبر 2023 01:33

مدريد (وكالات) 

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تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت مناطق متفرقة في إسبانيا في فيضانات وأضرار مادية جسيمة دون وقوع إصابات، حسبما أكد التلفزيون الإسباني الرسمي أمس. 
وقال التلفزيون إن الأمطار التي هطلت بغزارة الليلة قبل الماضية وصباح اليوم تسببت في فيضانات في العاصمة مدريد وأقاليم «كتالونيا وفالنسيا وكاسيتا لا مانتشا» حيث غمرت المياه أقبية ومرائب للسيارات وعطلت حركة مترو الأنفاق في ثلاث مدن وأثرت على حركة القطارات فائقة السرعة كما حاصرت المياه أشخاصاً في سياراتهم وتسببت في تساقط أشجار. 
وأوضح أن رجال الإطفاء نفذوا أكثر من 200 عملية تدخل لإنقاذ أشخاص في مدريد لا سيما بسبب برك المياه التي تشكلت في أماكن كثيرة وسقوط أشجار وأضرار لحقت بطرقات وبنى تحتية لبعض محطات المترو، لافتاً إلى أن المياه غمرت كامل الطابق الأول في أحد مستشفيات العاصمة متسببة بأضرار مادية جسيمة دون وقوع إصابات. 

الفيضانات
إسبانيا
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