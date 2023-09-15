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روسيا: مستعدون لبحث مبادرات التسوية في أوكرانيا

مزارع أوكراني بالقرب من مخزن محاصيل دمرته المعارك (رويترز)
16 سبتمبر 2023 01:34

موسكو (وكالات) 

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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن استعداد موسكو لبحث كل المبادرات الجادة للتسوية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو تتوقع زيارة من مبعوث الفاتيكان بشأن أوكرانيا وإنه مستعد للقائه. وذكر لافروف، في تصريحات بثها التلفزيون «تتواصل الآن جهود الفاتيكان، الذي سيأتي مبعوثه مرة أخرى، نحن مستعدون للقاء الجميع، ومستعدون للتحدث مع الجميع»، ولم يذكر لافروف الموعد المتوقع لوصول مبعوث الفاتيكان إلى روسيا.
وأكد لافروف، في تصريحات صحفية حول الأزمة الأوكرانية استعداد روسيا لبحث كل المبادرات الجادة للتسوية، «وهذا الموقف لم يتغير»، مشيرا إلى الزيارات الأخيرة التي قام بها القادة الأفارقة إلى روسيا، والذين اقترحوا قيادة مبادرة للتسوية في أوكرانيا.
وكان مبعوث الفاتيكان ماتيو زوبي قام بزيارة إلى الصين هذا الأسبوع في إطار مسعى دبلوماسي لتسهيل عملية السلام في أوكرانيا. 
والتقى الكاردينال ماتيو زوبي، الممثل الخاص للصين للشؤون الأوراسية، لي هوي، وأجرى معه محادثات «منفتحة وودية» لبحث الجهود الهادفة لتشجيع الحوار بهدف إنهاء الأزمة، كما أعلن الفاتيكان في بيان.
وأضاف البيان أن المحادثات خصصت لأزمة أوكرانيا وتداعياتها وأكدت ضرورة توحيد الجهود الهادفة لتشجيع الحوار والتوصل إلى سبل تؤدي إلى السلام.
وأوضح البيان أنه «تم التطرق أيضا إلى مشكلة الأمن الغذائي على أمل أن يتم ضمان صادرات الحبوب قريباً، وخصوصا للدول الأكثر عرضة للخطر» بسبب المجاعة.
أمنيا، أعلن الجيش الأوكراني أمس أنه استعاد بلدة أندرييفكا الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوب مدينة باخموت على الجبهة الشرقية في أحد المحاور الرئيسية للهجوم الأوكراني المضاد الذي يواجه صعوبات.
وقالت قيادة الأركان الأوكرانية في إحاطتها اليومية عبر فيسبوك «قوات الدفاع حققت نجاحاً جزئياً في منطقة كليشتشييفكا خلال عمليات هجومية، مؤكدة أنها حررت بلدة أندرييفكا في منطقة دونيتسك.
وتدور معركة باخموت وهي الأطول منذ بدء الأزمة في فبراير 2022، قبل أكثر من سنة، وأعلنت موسكو سيطرتها على هذه المدينة في مايو الماضي بعدما تعرضت لدمار واسع جراء المعارك وعمليات القصف.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن سفينة حربية روسية دمرت قارباً مسيراً أوكرانيا في البحر الأسود.

روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
سيرغي لافروف
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