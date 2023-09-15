اليمن: منفتحون على مبادرات إحلال السلام

عدن (الاتحاد)

جدّدت الحكومة اليمنية استمرار نهجها المنفتح على كل المبادرات الرامية إلى إحلال السلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار باليمن، في ظل تحذيرات أممية من انزلاق ملايين اليمنيين نحو مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام الجاري.

ورحبت الحكومة في بيان، أمس، بالجهود الإقليمية والدولية الهادفة لدفع جماعة الحوثي نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وفي السياق، حذرت عشرات المنظمات من انزلاق ملايين اليمنيين في أنحاء البلاد نحو مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام الجاري.

وأمس الأول، طالبت منظمات إغاثة أممية في بيان مشترك بزيادة التمويل لمواصلة مساعدة «أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75% من السكان البالغ عددهم 32.6 مليون».

وتابع البيان أن 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 6.1 مليون شخص دخلوا بالفعل مرحلة خطيرة من نقص الغذاء .

وعلى صعيد آخر، حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» من حدوث فيضانات مفاجئة ستؤثر على أكثر من آلاف الأشخاص في عدد من المناطق الداخلية لليمن خلال الأيام القادمة.

وقالت نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية والصادرة عن «الفاو»، أمس الأول: «‏رغم التوقعات بانخفاض كبير في مستوى هطول الأمطار، إلا أنه سيستمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الغربية من البلاد حتى نهاية سبتمبر الجاري، والتي من المحتمل أن تتسبب بحدوث فيضانات مفاجئة قد تؤثر على نحو 6.500 شخص».

وأضافت النشرة أنه من المتوقع أن يتعرض حوالي 4 آلاف شخص للخطر في المسقط المائي لوادي زبيد في كل من محافظتي إب والحديدة، جراء الفيضانات، خاصة في المناطق المنخفضة التي تعاني من سوء تصريف مياه السيول.

ودعت المنظمة الأممية، الإدارات المختصة بالطوارئ إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في هذه المناطق للتخفيف من حدة التأثيرات التي قد تتسبب بها الفيضانات.