زعماء العالم يلتقون في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل

يجتمع زعماء العالم في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك.

وستكون الأزمة الأوكرانية موضع تركيز من جديد في التجمع السنوي الذي سيحضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصياً للمرة الأولى منذ بدء الأزمة.

كما تتصدر جدول أعمال الاجتماعات هذا العام مخاوف نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وسينصب التركيز في عدة اجتماعات عالية المستوى، خلال انعقاد الجمعية العامة، على أولويات الدول النامية في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، وهي موضوعات المناخ والصحة والتمويلات التنموية وكيفية وضع «أهداف التنمية المستدامة» على المسار الصحيح.

وقال ريتشارد جووان، مدير مجموعة الأزمات الدولية التابعة للأمم المتحدة «هذا عام وضعت فيه دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي جدول الأعمال».

وتابع «اغتنمت الدول غير الغربية هذه اللحظة بفعالية شديدة». وأضاف «أعتقد أنها اغتنمت حقيقة أنها تعلم أن الولايات المتحدة من جانب وروسيا من الجانب الآخر تريد الظفر بتأييدها».

ووصفت ليندا توماس-جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تجمع الجمعية العامة بأنه فرصة للدول الصغيرة «لعرض أولوياتها علينا»، وأنها لا تنظر إلى الأمر «بوصفه منافسة بين القوى العظمى».

وقال تشانغ جون، سفير الصين لدى الأمم المتحدة، إن بكين «لا نية لديها للتنافس مع الآخرين»، وإن البلاد، مع تحسن أوضاعها، «مستعدة لفعل المزيد في المقابل للدول النامية، لكننا لا نتنافس».

كما أكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو «لا تحاول استمالة أحد».

وأضاف «نحن ما نحن عليه فحسب. ولن نجعل صداقتنا مع أحد مشروطة بأن يقفوا في صفنا ويفعلوا ما نريد».

من المتوقع أن يلقي زيلينسكي خطاباً أمام الجمعية العام، يوم الثلاثاء المقبل، وأن يتحدث في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء، وهو اجتماع قد يجمعه على الطاولة نفسها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.