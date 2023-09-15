زيلينسكي يلتقي بايدن لحشد الدعم لأوكرانيا

يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع المقبل، زيارة إلى واشنطن ستكون الثانية له منذ بدء الأزمة الحالية، وذلك سعيا لتعزيز الدعم الأميركي لكييف.

وأكد جايك ساليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، اليوم الجمعة، أنّ زيلينسكي سيزور البيت الأبيض الخميس لإجراء محادثات مع نظيره جو بايدن لحشد الدعم الأميركي لبلاده.

وأشار ساليفان إلى أنّ لقاء بايدن بزيلينسكي، سيكون الثاني في البيت الأبيض منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022، ويأتي بينما تسعى أوكرانيا إلى إحراز تقدّم في هجومها المضاد.

وتوقع ساليفان أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا "خلال الأسبوع المقبل".

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، المسؤولة عن تنسيق المساعدات إلى كييف، في رامشتاين في ألمانيا الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن يصل الرئيس الأوكراني إلى نيويورك مطلع الأسبوع المقبل للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومقابلة قادة دوليين.

- مفاوضات في الكونجرس

سيزور زيلينسكي مبنى الكابيتول، حيث سيلتقي أعضاء الكونجرس الديمقراطيين والجمهوريين، بحسب ما أكد ساليفان.

وتتزامن زيارة الرئيس الأوكراني مع مناقشة الكونجرس الأميركي، منذ أسابيع، مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 24 مليار دولار أميركي.

وأقر الكونجرس، العام الماضي، مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لكييف بأكثر من 110 مليارات دولار.

وتوقع البيت الأبيض أن يستمر كلا الحزبين في الكونغرس في نهاية المطاف بتقديم الدعم لأوكرانيا.