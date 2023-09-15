أوروبا ترفع القيود على استيراد الحبوب الأوكرانية

أعلنت المفوضية الأوروبية رفع القيود على استيراد منتجات الحبوب من أوكرانيا ومن ثم انتهاء سريانها بحلول منتصف ليل اليوم الجمعة.

وأثارت زيادات حادة لواردات الحبوب من أوكرانيا إلى داخل الاتحاد الأوروبي وعبره، احتجاجات من جانب المزارعين، ومخاوف بشأن التسبب في تشوهات بالسوق في بعض دول شرق الاتحاد الأوروبي، ما دفع حكومات وطنية لتقييد التجارة بشكل أحادي بدون موافقة التكتل.

وعلى الرغم من التعهد بمساعدة أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة، التزمت المفوضية، تحت ضغوط، بلائحة تقيد الواردات حتى الخامس عشر من سبتمبر الجاري.

وقالت المفوضية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن تشوهات السوق "قد اختفت". واتخذ القرار برفع القيود على استيراد الحبوب الأوكرانية بعدما تقدمت كييف وبعض دول الاتحاد الأوروبي المعنية بمطالب متعارضة للمفوضية.

وهددت بولندا والمجر بتقييد التجارة من جانبها، إذا لم تمدد المفوضية القيود، بينما دعت كييف بروكسل إلى إلغائها.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار الاتحاد الأوروبي عدم تمديد الحظر على صادرات الحبوب من بلاده.