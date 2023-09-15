"مجموعة77+الصين" تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي جديد

دعت "مجموعة77+الصين" إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد مع انطلاق أعمالها في العاصمة الكوبية، اليوم الجمعة.

تضم المجموعة دولا نامية وناشئة تمثّل 80 في المئة من سكان العالم.

وانضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى نحو 30 رئيس دولة وحكومة من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية يشاركون في القمة التي تستمر يومين في هافانا.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، الذي تتولى بلاده منذ يناير الرئاسة الدورية للمجموعة، في كلمته الافتتاحية "بعد مضي وقت طويل نظم فيه الشمال العالم وفقا لمصالحه، صار حريًا بالجنوب اليوم أن يغير قواعد اللعبة".

وشدد الرئيس الكوبي على أن البلدان النامية هي الضحية الرئيسية "للأزمة الحالية متعددة الأبعاد التي يشهدها العالم ... والاضطرابات الدورية في التجارة والتمويل الدولي والتجارة غير المتكافئة الجائرة"، فضلا عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

وندد ب"البنية الدولية" التي تديم "التفاوتات" و"المعادية للتقدم" في دول الجنوب.

من جانبه، دافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن عالم "أكثر تمثيلا وأفضل استجابة لاحتياجات الاقتصادات النامية"، مؤكدا أن هذه الدول "عالقة في مجموعة متشابكة من الأزمات العالمية".

- عقبات التنمية

يشارك ممثلون لنحو مئة دولة في هافانا في هذه القمة الاستثنائية التي تتمحور حول "دور العلم والتكنولوجيا والابتكار" في التنمية. وبهذه المناسبة، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالحكومة الكوبية على تطوير لقاحاتها ضد كوفيد-19.

أسست التكتل 77 دولة من الجنوب العالمي عام 1964 "للتعبير عن، ودعم، مصالحها الاقتصادية الجماعية وتعزيز قدرتها المشتركة على التفاوض"، بحسب موقع المجموعة على الإنترنت. وهي تضم اليوم 134 دولة، في حين تشارك فيها الصين بصفتها طرفًا فاعلًا خارجيًا.

وشدد عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لي شي، المشارك في القمة، على "التعاون بين بلدان الجنوب [الذي] يلعب دورا متزايد الأهمية". وأضاف أن الصين "ستجعل التعاون بين بلدان الجنوب دائما أولوية في تعاونها مع العالم الخارجي".