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زلزال يهز منطقة قرب ساحل تشيلي

زلزال
15 سبتمبر 2023 23:20

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وقع بالقرب من ساحل شمال تشيلي، اليوم الجمعة.
وذكر المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
وتشيلي إحدى الدول التي تتمتع بأعلى نشاط زلزالي في العالم، بسبب وقوعها على حزام الزلازل في المحيط الهادئ، المعروف أيضاً باسم «الحزام الناري»، ما يجعلها تتعرض لزلازل من حين لآخر.
في فبراير 2010، ضرب زلزال قوي، بلغت شدته 8.8 درجة، قبالة شاطئ منطقة "ماولي" التشيلية على عمق 35 كم تحت سطح البحر. وأدت الهزة إلى مقتل 520 شخصاً على الأقل.

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المصدر: وكالات
زلزال
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