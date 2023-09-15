ماكرون يوجه اتهامات للمجلس العسكري الحاكم في النيجر

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، اتهامات إلى المجلس العسكري الحاكم في النيجر.

وقال ماكرون إن السفير الفرنسي في المجلس الحاكم "يحتجز" السفير، لافتاً إلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".

وأوضح الرئيس الفرنسي، خلال زيارة إلى منطقة "سومور-ان-اوكسوا" في وسط شرق فرنسا "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا".

وأضاف ماكرون أن العسكريين "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية".

واستولى الجيش على السلطة في 26 يوليو ووضع الرئيس محمد بازوم في الإقامة الجبرية.

كان المجلس الحاكم منح السفير الفرنسي مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد انقضت نهاية أغسطس الماضي. لكن فرنسا ترفض استدعاء سفيرها.

إثر ذلك، ألغى المجلس العسكري التأشيرة والصفة الدبلوماسية للسفير واعتبره مقيماً بصفة غير شرعية في النيجر.