بوتين يدافع عن التعاون مع كوريا الشمالية

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن تعاون بلاده مع كوريا الشمالية.

وأصر على أن هذا لا يمثل أي تهديد لأي شخص، وذلك خلال لقاء مع نظيره البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود اليوم.

وتابع بوتين أن موسكو لم تنتهك أي عقوبات دولية فرضت على كوريا الشمالية الخاضعة لحظر من الأمم المتحدة بسبب برامجها الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

واتفق بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يوم الأربعاء، على تحقيق تعاون أوثق بين بلديهما.

ونفى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين التوصل لأي صفقة عسكرية بين البلدين.