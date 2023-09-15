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بوركينا فاسو تطرد مسؤولا بارزا في سفارة فرنسا

سفارة فرنسا في بوركينا فاسو
15 سبتمبر 2023 19:51

قررت بوركينا فاسو طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا بتهمة ممارسة "أنشطة تخريبية"، وأمهلته أسبوعين لمغادرة البلاد، وفق رسالة رسمية نشرت اليوم الجمعة.
وكتبت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو، في رسالة وجهتها أمس الخميس إلى باريس، أن "حكومة بوركينا فاسو قررت (...) سحب الإذن من السيد إيمانويل باسكييه، ملحق الدفاع لدى سفارة فرنسا في بوركينا فاسو لقيامه بأنشطة تخريبية"، ومنحته مع فريقه "مهلة أسبوعين لمغادرة أراضي بوركينا".
ولم تتضمن الرسالة أي تفسيرات تتصل ب"الأنشطة التخريبية" التي اتهم بها الملحق الفرنسي.
وأوردت الرسالة أيضا أن حكومة بوركينا قررت إغلاق مقر البعثة العسكرية التابعة لها في باريس.

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المصدر: رويترز
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