الكرملين يعلّق على زيارة زعيم كوريا الشمالية

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أنه لم يتم توقيع أي اتفاقات خلال الزيارة التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا.

يقوم كيم برحلة نادرة من نوعها خارج دولته إلى أقصى الشرق الروسي حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين "لم يتم توقيع أي اتفاق ولم تكن هناك خطة لتوقيع أي" اتفاقات.

وبعد لقائه كيم الأربعاء، أكد بوتين أنه يرى "إمكانية" للتعاون العسكري بين البلدين.

وفي إطار زيارته المطوّلة إلى أقصى الشرق الروسي، زار كيم مصنعا للطيران العسكري الروسي، اليوم الجمعة، في "كومسومولسك-نا-أموري" التي تعد مركزا هندسيا روسيا رئيسيا، بحسب موسكو.

وشاهد عمليات إنتاج مقاتلات سوخوي "سو-35" و"سو-57" الروسية إضافة إلى رحلة تجريبية لطائرة "سو-35".

وقال دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء الروسي، بعدما رافق كيم في جولة حول المصنع "نرى إمكانية للتعاون في مجال صناعة الطائرات وغيرها من الصناعات".

وأفاد مانتوروف، الذي يشغل أيضاً منصب وزير التجارة والصناعة "يعد ذلك مهما على وجه الخصوص من أجل تحقيق المهام التي تواجه بلداننا لتحقيق السيادة في مجال التكنولوجيا".

أفادت روسيا بأن زيارة كيم ستستمر بضعة أيام إضافية، من دون تقديم جدول زمني محدد لها.

وأفاد بوتين، الأربعاء، بأن كيم سيزور ميناء "فلاديفوستوك" للاطلاع على إمكانيات الأسطول الروسي في المحيط الهادئ.

ويرافق وفد عسكري رفيع كيم بينما شارك كبار المسؤولين العسكريين الروس أيضا في محادثات بوتين معه.