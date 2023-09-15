لأول مرة.. غازبروم تسلم الغاز للصين عن طريق بحر الشمال

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، اليوم الجمعة، أنها سلمت الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لأول مرة عبر طريق بحر الشمال في القطب الشمالي، والذي صارت الملاحة فيه أسهل بسبب ذوبان الجليد الناجم عن الاحتباس الحراري.

تأمل السلطات الروسية أن يتيح هذا الطريق زيادة نقل المواد الهيدروكربونية إلى آسيا، في وقت يقول فيه الأوروبيون إنهم يريدون إنهاء اعتمادهم على روسيا في مجال الطاقة.

وقالت الشركة الروسية الحكومية، في بيان "قامت شركة غازبروم بتسليم الغاز الطبيعي المسال من إنتاجها الخاص لأول مرة على طول طريق بحر الشمال".

وأضافت "غازبروم" أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "فيليكي نوفغورود"، التي غادرت محطة "بورتوفيا" للغاز الطبيعي المسال في شمال غرب روسيا، انتهت الجمعة من تفريغ حمولتها في ميناء "تانغشان" في شمال شرق الصين.

كانت مجموعة الغاز الخاصة "نوفاتيك"، وهي الشركة الثانية في هذا القطاع في روسيا، قد سلمت الغاز الطبيعي المسال إلى الصين عبر طريق بحر الشمال في صيف عام 2018.

وقالت "غازبروم"، اليوم الجمعة، إن استخدام هذا الطريق البحري "يسمح لنا بتقليل وقت تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى دول آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير".

تبحث شركة الغاز الروسية العملاقة، وهي ركيزة الاقتصاد الوطني، عن سبل لمواصلة تصدير الغاز والغاز الطبيعي المسال حول العالم منذ العام الماضي، بعد أن خسرت تقريبًا السوق الأوروبية بسبب العقوبات ردا على الأزمة الأوكرانية.