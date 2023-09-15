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الاتحاد الأوروبي يوافق على لقاح "موديرنا"

الاتحاد الأوروبي يوافق على لقاح "موديرنا"
15 سبتمبر 2023 16:59

 وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة على لقاح إضافي معدل لكوفيد19-، لمواجهة السلالة الفرعية"إكس.بي.بي5.1." لمتحور "أوميكرون".

وذكر تقرير إخباري أنه تم ترخيص لقاح "سبيكيفاكس إكس.بي.بي5.1." المعدل، الذي طورته شركة "موديرنا" في الوقت المناسب لحملات التطعيم الموسمية ، في الاتحاد الأوروبي.

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وتوصي السلطات الصحية في التكتل البالغين والأطفال من خمس سنوات، بأخذ جرعة واحدة، بغض النظر عن تاريخهم بشأن التطعيم ضد كوفيد 19-، حسب المفوضية.

يأتي ذلك، بعد تقييم صارم للقاح، تحت "آلية تقييم متسارعة " من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

المصدر: د ب أ
فيروس كورونا
موديرنا
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