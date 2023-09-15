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جوجل تتوصل إلى تسوية بـ 93 مليون دولار مع ولاية أميركية

جوجل تتوصل إلى تسوية بـ 93 مليون دولار مع ولاية أميركية
15 سبتمبر 2023 15:13

توصلت شركة التكنولوجيا "جوجل" ومقرها أميركا إلى تسوية قيمتها 93 مليون دولار مع ولاية "كاليفورنيا" الأميركية، مما يحل مزاعم بأن الشركة استخدمت بيانات مواقع المستخدمين ، بدون منح الإذن بذلك ، مما ينتهك قوانين حماية المستهلك في كاليفورنيا.

تأتي التسوية في أعقاب تحقيق لوزارة العدل في كاليفورنيا، مستمر منذ سنوات، توصل إلى أن عملاق التكنولوجيا خدع المستخدمين بتخزين وجمع واستخدام بيانات موقعهم للإعلان وتصنيف المستهلكين بدون موافقة، حسب بيان صحفي صادر عن المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا.

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وقال بونتا في البيان "كشفت تحقيقاتنا أن جوجل كانت تبلغ مستخدميها شيئا واحدا وهي أنها لن تتبع موقعهم بعد الآن، فور إلغاء الاشتراك- لكنها تفعل العكس وتواصل تتبع تحركات مستخدميها من أجل مكاسب تجارية خاصة بها.

هذا أمر غير مقبول، نحن نحمل جوجل المسؤولية عن التسوية التي تم التوصل إليها اليوم". ولم يرد متحدث باسم جوجل على طلب للتعليق. تأتي التسوية بعد أن توصلت "جوجل" إلى تسويات مع 40 دولة أخرى العام الماضي، بقيمة 391.5 مليون دولار، بشأن ممارسات تتبع الموقع. 

المصدر: د ب أ
جوجل
أميركا
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