الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات لأفغانستان بـ 3 ملايين يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساهمة بقيمة 3.3 مليون يورو لأفغانستان لدعم المجتمعات المحلية، التي تواجه تغير المناخ. وذكرت رافايلا لوديس، ممثلة الاتحاد الأوروبي في كابول ، خلال اجتماع مع سراج الدين حقاني، القائم بأعمال وزير الداخلية، إن تلك المساعدة ستغطي سبع ولايات في البلاد.

وأكدت رافايلا أن تغير المناخ يمثل تحديا للمجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

ومن المقرر تخصيص هذه الأموال للجنة المشردين داخليا. وتعتبر ممثلة الاتحاد الأوروبي في كابول الاستعداد المجتمعي لتغير المناخ بالغ الأهمية للرفاهية والقدرة على الصمود، قائلة إن تلك المساهمات تهدف إلى مساعدة المواطنين الأفغان على تحمل آثار تغير المناخ.

ويؤثر تغير المناخ بشكل كبير على حياة المواطنين في مختلف المناطق من البلاد، حيث أدت حالات الجفاف المتكرر إلى تفاقم الجوع والفقر.