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تواصل البحث عن آلاف المفقودين بعد الفيضانات الكارثية في ليبيا

منازل مدمرة جراء الإعصار في ليبيا
15 سبتمبر 2023 12:17

يواصل المسعفون والمتطوعون، اليوم الجمعة، العمل بحثاً عن آلاف المفقودين في درنة بعد الفيضانات الهائلة التي اجتاحت المدينة الواقعة على ساحل ليبيا الشرقي.

وأطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة نداء لجمع أموال تزيد عن 71 مليون دولار لتأمين مساعدة فورية إلى حوالي 250 ألف شخص هم الأكثر تضررا جراء الفيضانات التي نتجت عن العاصفة "دانيال"، محذرا من وضع "كارثي".

وتحض بلدية (درنة) على إقامة ممر بحري للمساعدة العاجلة وعمليات الإجلاء"، مقدرة عدد المتضررين مباشرة من الكارثة بحوالي 884 ألف شخص.

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وأدّى تدفّق المياه ليل الأحد الإثنين إلى انهيار سدّين في مناطق بأعلى درنة، ما تسبب بفيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة بحسب ما أفاد سكان موضحين أن المياه تدفقت بارتفاع عدة أمتار.

وروى مصوّر في وكالة فرانس برس في الموقع أن وسط مدينة درنة بات أشبه بأرض مسطّحة بعدما اقتلعت المياه الأشجار وجرفت المباني والجسور.

وتخشى السلطات أن تكون الحصيلة البشرية كبيرة جدا وسط خسائر هائلة في المدينة التي كانت تعد مئة ألف نسمة قبل الكارثة.
وهناك إفادات بأعداد متضاربة لكنها تتخطى جميعها 2600 قتيل فيما يعد المفقودون بالآلاف.

ووعدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإرسال مساعدات وباشرت فرق إسعاف أجنبية العمل بحثاً عن أي ناجين محتملين.

المصدر: وكالات
درنة
ليبيا
الفيضانات
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