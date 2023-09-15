الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلاً لإغاثة ضحايا الفيضانات في ليبيا

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وشركاؤه نداءً عاجلاً بقيمة 4ر71 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات العاجلة لليبيين الذين يعانون من الفيضانات المدمرة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على موقعه الإلكتروني إن الأموال مخصصة لـ 250 ألف شخص مستهدفين من بين ما يقدر 884 ألف شخص يمكن أن يكونوا في حاجة إليها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويمكن أن يجري تحديث النداء العاجل بمجرد توفر معلومات إضافية. وتابع المكتب أن المناطق الأكثر تضررا هي درنة والبيضاء وسوسة والمرج وشحات وتاكنس وبطة وطلميثة وبرسيس وتوكرة والأبيار.

ويتخذ الضحايا النازحون من المدارس والفنادق ملاجئ لهم. وأفاد العاملون في المجال الإنساني أن مستشفى البيضاء، الذي يخدم منطقة الجبل الأخضر بأكملها، قد غمرته المياه، مما دفع إلى إجلاء المرضى إلى أماكن أخرى في المنشأة.