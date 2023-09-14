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مقتل ثمانية مدنيين بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

آثار هجوم إرهابي على قرية في بوركينا فاسو
15 سبتمبر 2023 01:13

قُتل ثمانية مدنيين على الأقل في هجوم إرهابي، استهدف مخيما للنازحين في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفاد مصدران محلي وأمني الخميس.
وقال مسؤول محلي إن "مجموعة مسلحين هاجمت مخيما للنازحين في ويندو. تم إحصاء ثمانية قتلى وعشرة جرحى".
وأورد أحد السكان أن "إطلاق النار استمر نحو ساعة. أحصينا ثمانية قتلى. أحصينا أيضا العديد من الجرحى الذين تم إجلاؤهم"، لافتا إلى أن المخيم "يأوي نازحين منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
وأضاف المصدر نفسه أن "عدد الضحايا قد يكون أكبر لأن أشخاصا عديدين مفقودون. نجهل حتى الآن ما إذا كانوا قتلوا أو خطفوا أو تمكنوا من الفرار".
من جهته، أكد مصدر أمني "اتخاذ إجراءات لضمان أمن المخيم والناس الذين يعيشون فيه"، مبديا أسفه "لحادث محزن".
وأدت أعمال العنف، التي ترتكبها مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش المتشددين منذ 2015،  في بوركينا فاسو إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد.
خلال سبع سنوات، أوقعت أعمال العنف أيضا أكثر من 16 ألف قتيل، بحسب منظمة "أكليد" غير الحكومية التي تحصي ضحايا النزاعات.

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