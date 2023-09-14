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إحباط تحركات «حوثية» تهدد الملاحة الدولية

انتشار القوات الأمنية في مديرية «ذباب» لضبط الأمن (من المصدر)
15 سبتمبر 2023 01:19

عدن (الاتحاد)

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أحبطت القوات اليمنية المشتركة تحركات حوثية شكلت تهديداً للملاحة الدولية قبالة سواحل الحديدة، فيما استهدف الحوثيون قرى آهلة بالسكان في الساحل الغربي.
ودمرت القوات اليمنية المشتركة، أمس، أهدافاً ثابتة وأخرى متحركة لجماعة الحوثي في الشريط الساحلي لمديرية «التحيتا» جنوب الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور الحديدة رصدت تحركات جديدة ومكثفة من قبل جماعة الحوثي في ساحل منطقة «الجبلية» وشمال منطقة «الحيمة» ضمن مخططاتها لتهديد الملاحة الدولية عرض البحر الأحمر وسرعان ما تم التعامل معها بحزم، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المستحدثة ثابتة ومتحركة بالسلاح المناسب.
كما أكد الإعلام العسكري إجبار الحوثيين على الفرار بين المزارع الكثيفة التي حرمت ملاكها منها وحولتها إلى أنفاق وثكنات عسكرية.
وفي سياق آخر، عاودت جماعة الحوثي، أمس، استهداف قرى آهلة بالسكان في الحدود الإدارية بين محافظتي تعز والحديدة بالساحل الغربي لليمن ضمن انتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين.
وأفادت مصادر محلية، أن قصفاً بقذائف الهاون استهدف قريتي «حاضية والسويهرة» في مديرية «مقبنة تعز» المحاذيتين لمديرية «حيس» جنوب الحديدة.
وأكدت المصادر أن قذائف سقطت في محيط القريتين وفي مناطق الرعي الأمر الذي أثار الفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال ومنع الرعاة من الذهاب بمواشيهم إلى الرعي.
إلى ذلك، وفي إطار حملة الانتشار الأمني في الساحل الغربي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من مهربي المخدرات في ساحل مديرية «ذباب» غربي محافظة تعز. وقال قائد الحملة الأمنية العميد حمدون الصبيحي، إنه تم «ضبط المهربين مع كمية من المخدرات، وتم نقلهما إلى الجهات المختصة، وإتلاف الكمية المضبوطة».
وأوضح أن الحملة ستتواصل لمكافحة التهريب بكافة أشكاله، سواء كان تهريب سلاح أو مواد مخدرة أو الاتجار بالبشر، وذلك من خلال ملاحقة العصابات التي تستغل الهجرة غير المشروعة من الضفة الأفريقية للبحر الأحمر.
وفي سياق آخر، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في ختام زيارتهم المشتركة لمدينة عدن، التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني ووحده وتماسك المجلس. 
وأكد السفراء في بيان صحفي «الحاجة إلى وحدة الغاية لدى الحكومة اليمنية في ظل الظروف الحالية البالغة التعقيد». 

القوات اليمنية المشتركة
القوات اليمنية
الأزمة اليمنية
الملاحة الدولية
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جماعة الحوثي
اليمن
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