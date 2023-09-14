مصادر عراقية لـ«الاتحاد»: 5 ملفات أبرزها الرواتب على طاولة الحوار بين بغداد وأربيل

هدى جاسم (بغداد)

بدأت في العاصمة العراقية بغداد، أمس، مباحثات بهدف حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وبحسب مصادر سياسية لـ«الاتحاد» فإن وفد إقليم كردستان جاء إلى بغداد حاملاً 5 ملفات مهمة أبرزها الرواتب والنفط والمعابر الحدودية، مشيرةً إلى أن بغداد جادة في حسم كل الخلافات وفق الدستور والقانون.

وبحسب المصادر، فإن قوى «الإطار التنسيقي» داعمة لخيارات السوداني بالتعاطي مع الخلافات وفق مسارات منصفة وعادلة تراعي حقوق كل مناطق البلاد وفرض السلطة الاتحادية على جميع المعابر في الإقليم وإجراء تدقيق شامل لأعداد الموظفين.

أمنياً، اعتقلت قوات الأمن العراقية 7 إرهابيين ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني، أمس، أن «وحدات الاستخبارات تابعت المتهمين وألقت القبض عليهم في محافظتي نينوى والأنبار بعمليات خاصة»، مضيفًا أن «المتهمين أحيلوا للجهات التحقيقية المختصة لإكمال التحقيق معهم».