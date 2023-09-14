إحباط 23 عملية هجرة غير نظامية في تونس

تونس (الاتحاد)

أعلنت السلطات التونسية، أمس، إحباط 23 عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ نحو 652 شخصاً قبالة سواحل «صفاقس» جنوبي البلاد في ليلة واحدة.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان: «أحبطت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس، 23 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة خلال ليلة واحدة». وأضافت: «بعد سماع نداءات استغاثة تم نجدة نحو 652 مجتازاً، بينهم 242 تونسياً و410 أشخاص من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء».

وتعد «صفاقس» نقطة مهمة أمام المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تبعد نحو 130 كيلومتراً عن السواحل التونسية.

وأشار الحرس الوطني إلى أن مراكب المهاجرين غير النظاميين تعرضت للغرق في عرض البحر، لافتاً إلى أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعداً لافتاً في معدلات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا. وتعلن السلطات التونسية، بوتيرة أسبوعية، عن إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو من دول أفريقية أخرى.