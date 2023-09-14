مقتل 30 إرهابياً في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

قضت وحدات من الجيش الصومالي على 30 إرهابياً في عملية عسكرية بمحافظة «غلمدغ» الإقليمية.

وتأتي هذه العملية وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة عملياتها ضد العناصر الإرهابية في مناطق بجنوب ووسط البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الصومالي تمكن خلال العمليات العسكرية من تقويض قدرات العناصر الإرهابية، وتحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في البلاد.

وأكد نائب رئيس الوزراء الصومالي، صالح أحمد جامع، قبل أيام عدة، أن ميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي «تحتضر»، وآن وقت تصفية المتمردين.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن جامع قوله في تظاهرة بمحافظة بنادر أن «الإرهاب انهزم أمام الجيش في صولاته كافة، كما بدأ قادته الفرار من عمليات القوات المسلحة، والمقاومة الشعبية، في جميع المناطق بولايات غلمدغ، وهيرشبيلي، وجنوب الغرب، وجوبالاند».