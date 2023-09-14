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مقتل 30 إرهابياً في الصومال

عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
15 سبتمبر 2023 01:19

مقديشو (الاتحاد)

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مقتل 120 إرهابياً بعمليات عسكرية وسط الصومال

قضت وحدات من الجيش الصومالي على 30 إرهابياً في عملية عسكرية بمحافظة «غلمدغ» الإقليمية.
وتأتي هذه العملية وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة عملياتها ضد العناصر الإرهابية في مناطق بجنوب ووسط البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الصومالي تمكن خلال العمليات العسكرية من تقويض قدرات العناصر الإرهابية، وتحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في البلاد.
وأكد نائب رئيس الوزراء الصومالي، صالح أحمد جامع، قبل أيام عدة، أن ميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي «تحتضر»، وآن وقت تصفية المتمردين.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن جامع قوله في تظاهرة بمحافظة بنادر أن «الإرهاب انهزم أمام الجيش في صولاته كافة، كما بدأ قادته الفرار من عمليات القوات المسلحة، والمقاومة الشعبية، في جميع المناطق بولايات غلمدغ، وهيرشبيلي، وجنوب الغرب، وجوبالاند».

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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