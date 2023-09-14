بايدن: لدي أعمال أهم من مساعي الجمهوريين لعزلي

واشنطن (وكالات)

انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، محاولة الجمهوريين بمجلس النواب عزله، قائلاً إن لديه «أعمالاً أهم» من تلك المزاعم.

والثلاثاء، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس بايدن، في مزاعم بارتكاب مخالفات.

وقال بايدن، أمس، في أول تعليق له على إعلان مكارثي إجراء تحقيق رسمي لعزله في حفل لجمع التبرعات بولاية فيرجينيا: «لا أعرف بالضبط السبب، ما يمكنني قوله هو أنهم يريدون عزلي لأنهم يريدون إسقاط الحكومة».

وأوضح بايدن «الجميع يسأل دائماً عن التحقيق، لكني أستيقظ كل يوم دون التركيز على العزل، فلدي عمل لأقوم به»، مضيفاً «يجب أن أتعامل مع القضايا التي تؤثر على الشعب الأميركي بشكل يومي».

من جانبه، قال متحدث البيت الأبيض لشؤون المراقبة والتحقيقات إيان سامز، في منشور على منصة «إكس»، إن «الجمهوريين بمجلس النواب يجرون تحقيقات ضد الرئيس بايدن منذ 9 أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات».