«الأرصاد العالمية»: غياب أجهزة الإنذار فاقم الخسائر البشرية في ليبيا

جنيف (وكالات)

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أمس، إن استخدام أنظمة الإنذار المتقدمة كان من شأنه أن يقلل من الخسائر البشرية والأضرار الناجمة عن الفيضانات المدمرة في ليبيا.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس، في تصريحات صحفية أمس: «لو كان هناك تحذير مسبق باستخدام أنظمة الإنذار المتقدمة لكان من الممكن تجنب معظم الخسائر البشرية في ليبيا».

وبخصوص الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات، قال أمين عام المنظمة: «بالطبع، لا يمكننا تجنب الخسائر الاقتصادية بشكل كامل، ولكن كان بإمكاننا أيضاً تقليل تلك الخسائر إلى الحد الأدنى»، دون ذكر تفاصيل أكثر.