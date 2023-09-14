«الجامعة» تدعو إلى تحرك فوري لدعم ضحايا كارثتي المغرب وليبيا

القاهرة (الاتحاد)

دعت جامعة الدول العربية، أمس، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والسريع لتقديم جميـــع أشــكال الدعم الإنساني اللازم للتخفيف من حدة الآثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب المغرب وما خلفه الإعصار في ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بين الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، هيفاء أبو غزالة، والأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، صالح التويجري، حول الأوضاع الإنسانية في المنطقة العربية، خاصة بعد كارثتي الزلزال والإعصار في المغرب وليبيا.

وأكدت أبو غزالة حرص الجامعة على متابعة الأوضاع الإنسانية في الدول العربية، مبينةً أن المنطقة العربية تواجه أزمات إنسانية متعددة بسبب المناخ والكوارث الطبيعية التي شهدتها المنطقة أخيراً والنزاعات المسلحة.

وأشارت إلى تدهور القطاعات الحيوية بالعديد من دول المنطقة منها الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الأساسية التي تقدم الخدمات للمدنيين، مبينةً أن الأزمات الممتدة أثرت في جميع دول المنطقة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.