البنك الدولي: نعمل مع سلطات ليبيا والمغرب بشأن الكارثتين

أنقرة (وكالات)

قال هامبرتو لوبيز المدير القُطري للبنك الدولي في تركيا أمس، إن البنك يعمل مع السلطات في المغرب وليبيا لتحضير التمويل اللازم لمواجهة الكارثتين اللتين حلتا بالبلدين مؤخراً.

وأضاف في مقابلة بأنقرة: «يعمل البنك مع السلطات بشأن كيفية الاستجابة للزلزال، لكن كيفية الاستجابة تعتمد كذلك على طلب السلطات».

وأردف قائلاً: «لا أعرف أين تجرى المحادثات مع المغرب وليبيا في الوقت الراهن، أعرف أن الفرق تعمل».

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عن تفعيل آلية الحماية المدنية لدعم ليبيا في أعقاب الفيضانات التي ضربتها وخلفت آلاف الضحايا.