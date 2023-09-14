انهيار 50 ألف مسكن جراء الزلزال في المغرب

الرباط (الاتحاد، وكالات)

أعلن المغرب، أمس، أن نحو 50 ألف مسكن انهارت كلياً أو جزئياً إثر الزلزال المدمر الذي ضرب قبل أيام مدنا بالمملكة وخلف آلاف القتلى والجرحى.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس، خصص لـ«تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضرراً من زلزال الحوز».

وقال البيان إن «الدولة ستمنح مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم (نحو 3 آلاف دولار) للأسر المتضررة من الزلزال».

وأضاف: «نحو 50 ألف مسكن انهارت كلياً أو جزئياً على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة».

وتابع: «من المقرر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً».

إلى ذلك، كثفت الحكومة المغربية التواصل مع القطاع الخاص بهدف معالجة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة «الحوز» في ضواحي مراكش على أنشطة السياحة، في وقتٍ تترقب فيه عاصمة البلاد السياحية استقبال آلاف المشاركين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستضيفها مراكش الشهر المقبل. وأكّد والي بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، أمس، انعقاد الاجتماعات المالية والنقدية الأهم عالمياً في موعدها، منهياً التأويلات بشأن إمكانية تأجيلها.

ولجأت وزارة السياحة المغربية إلى الاتصال بمنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، من أجل تشجيعهم على مواصلة تقديم البرامج الترويجية للمغرب، كما حثت أصحاب الفنادق على تكثيف الجهود لاستعادة التعافي، ومن ضمنها معاينة المباني في أسرع وقت واتخاذ التدابير اللازمة.

إلى ذلك، ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب غربي مراكش، كما وقعت قبل ذلك سلسلة هزات ارتدادية، لكنها كانت أقل قوة.

ودعا المعهد الوطني للجيوفيزياء إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر بالمناطق المنكوبة، محذراً من أن هذه الهزات قد تخلف المزيد من الأضرار.

وقال مصدر تربوي من مدينة تارودانت، إن ما يقرب من 300 مدرسة في المنطقة لم تعد صالحة للدراسة، خاصة تلك الموجودة في مركز الزلزال في «إيغيل».

وأضاف المصدر أن «لجاناً تقنية تزور المؤسسات التعليمية للوقوف على حجم الأضرار وتحدد تلك التي تحتاج لإصلاح والمدارس التي لا تصلح للدراسة، مع بحث إجراءات توزيع التلاميذ على مؤسسات تعليمية أخرى».