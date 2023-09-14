السلطات تأمر بإجلاء مدنيين من منطقة أوكرانية

أمرت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، بإجلاء إجباري لمدنيين في منطقة خيرسون في جنوب البلاد.

وقال أولكسندر بروكودين حاكم خيرسون، عبر تطبيق تلغرام «قرر مجلس الدفاع الإقليمي في خيرسون إجلاء العائلات التي تضم أطفالاً على نحو إجباري من المناطق المعرضة» للقصف.

تسيطر القوات الروسية على مناطق في إقليم خيرسون، تقع جنوب نهر «دنيبر»، بعدما انسحبت العام الفائت من العاصمة الإقليمية التي يستهدفها قصف منتظم.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أوصت، في أغسطس الماضي، بإجلاء المدنيين من عشر بلدات في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي. لكن هذا الإجلاء لم يكن إلزاميا.

كذلك، أوضح بروكودين أن السلطات الإقليمية تستعد لـ«حالات طارئة» هذا الخريف وفي الشتاء المقبل على صعيد تأمين الكهرباء.