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توجيه اتهامات إلى نجل الرئيس الأميركي

هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن
14 سبتمبر 2023 23:31

وجهت، اليوم الخميس، إلى هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، تهمة على المستوى الاتحادي بحيازة سلاح ناري في شكل غير قانوني.
ووجهت إلى هانتر بايدن، تهمتا الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحا ناريا في ولاية ديلاوير الأميركية في 2018.
كما تنص تهمة ثالثة على أنه، استنادا إلى إفادات كاذبة، اشترى السلاح بشكل غير قانوني وهذه تهمة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.
تم تقديم التهم من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس، الذي يحقق مع هانتر بايدن منذ عام 2018.
يأتي ذلك بعد شهرين على اتفاق تم التوصل إليه مع فايس وافق هانتر بايدن بموجبه على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.
وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل هانتر برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.
لكن خلال جلسة استماع في 26 يوليو، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق فيها فايس، بما فيها جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية.
وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية من دون التسجيل لدى وزارة العدل.
وبعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لهانتر بايدن في ولايات أخرى.
وأبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لهانتر في قضية حيازة السلاح في نهاية سبتمبر.

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المصدر: وكالات
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