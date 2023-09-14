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انتهاء جولة محادثات بين صربيا وكوسوفو دون تقدم

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
14 سبتمبر 2023 21:53

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن المحادثات التي قادها التكتل بين صربيا وكوسوفو، اليوم الخميس، في بروكسل انتهت دون تحقيق تقدم بشأن تخفيف حدة التوتر.
وقال بوريل «لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي انتظارا للأزمة المقبلة»، معربا عن أسفه لعدم التزام الجانبين بتطبيع علاقاتهما.
وبعد ساعات من المفاوضات، قال بوريل إن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي لم يقبل اقتراحا بشأن كيفية المضي قدما في المحادثات، رغم أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش كان سيدعمه.
وبموجب الاقتراح، كان ينبغي على كورتي البدء في إنشاء رابطة للبلديات ذات الأغلبية الصربية في كوسوفو، في حين يتعين على فوتشيتش اتخاذ خطوات نحو الاعتراف باستقلال كوسوفو. وقال بوريل إن كورتي أصر على الاعتراف بحكم الأمر الواقع كخطوة أولى.

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المصدر: وكالات
صربيا
كوسوفو
مباحثات
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