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ملك المغرب يعقد اجتماعا للتكفل بالمتضررين من الزلزال

ملك المغرب يتفقد ضحايا الزلزال
14 سبتمبر 2023 21:17

استعرض العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، خطط إيواء المتضررين من زلزال مراكش.
وأفاد بيان للقصر الملكي، نشرته وزارة الخارجية المغربية، بأن العاهل المغربي ترأس "اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز".
وأشار البيان إلى أنه تم التخطيط في المرحلة الأولى لبناء نحو 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا على مستوى المنطقة التي تضررت من الزلزال.
وتابع أنه ستتم "مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت... من خلال صيغ ملائمة في عين المكان، وفي بنايات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية".
كما ستقدم الدولة "مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم (2925 دولار) للأسر المعنية" وتقديم "مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا".
وذكر البيان أن العاهل المغربي تطرق إلى التكفل بالأطفال الأيتام الذين فقدوا أسرهم ومنحهم صفة "مكفولي الأمة".
يأتي ذلك فيما تستمر عمليات رفع الأنقاض في المناطق المنكوبة.
ووفقا لآخر حصيلة أوردتها وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق اليوم، قتل 2946 شخصا وأصيب 5674 آخرون جراء الهزة الأرضية.

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