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"الصحة العالمية": وفيات جديدة في بولندا بسبب بكتيريا

بكتيريا
14 سبتمبر 2023 20:26

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن بولندا سجلت 23 وفاة مرتبطة بداء «الفيالقة» حتى 11 سبتمبر الجاري.
وذكرت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 166 حالة إصابة بالمرض ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة منذ السابع من سبتمبر.
كانت حصيلة سابقة اشارت إلأى نقتل سبعة أشخاص جراء المرض.
وتُسبب بكتيريا (ليجيونيلا) المرض، الذي قد يؤدي إلى شكل حاد من الالتهاب الرئوي. وتقول منظمة الصحة العالمية إن الطريقة الأكثر شيوعا لانتقال العدوى هي استنشاق الغبار الجوي الملوث الناتج عن رذاذ الماء أو الطائرات النفاثة أو رذاذ من مصادر مياه ملوثة.
وصرحت السلطات، في أغسطس الماضي، أن جهاز الأمن الداخلي البولندي يحقق فيما إذا كان المرض قد تفشى نتيجة العبث المتعمد بمنظومة المياه.
وأضافت المنظمة أن مصدر العدوى لم يُحدد بعد وأن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة مصدر تفشي المرض.

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المصدر: رويترز
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داء الفيالقة
منظمة الصحة
تفشي
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