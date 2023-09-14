ألمانيا تختبر نظام إنذار من المخاطر في كل أرجائها

اختبرت ألمانيا، اليوم الخميس، نظام إنذار تجريبي للتحذير من المخاطر، الأمر الذي تسبب في دوي أصوات عالية من الصافرات والهواتف المحمولة في كل أنحاء البلاد.

أطلق الإنذار حوالي الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، بالتزام شديد هذه المرة بالموعد الذي كان أعلنه المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث في مدينة بون.

وتلقى العديد من المواطنين عبر نظام البث الخلوي إنذارا على هواتفهم النقالة في الساعة الحادية عشرة إلا دقيقة، وجاءت رسالة الإنذار على هواتف أخرى متأخرة بمقدار دقيقة. وبعد ذلك بث الإنذار التجريبي عبر محطات الإذاعة والتلفزيون ولوحات المعلومات الخاصة بالمدن.

فعلى سبيل المثال، تلقى الأشخاص، الذين فتحوا تطبيق إذاعة "دويتشلاند فونك"، إشعارا كتابيا يقول "يقام اليوم في ألمانيا يوم التحذير 2023 مع تحذير تجريبي في كل أنحاء البلاد. ليس هناك خطر".

ومن خلال التحذير على الصعيد الوطني، يسعى المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث، التابع لوزارة الداخلية، إلى استبيان عدد الأشخاص الذين سيصل إليهم تحذير من الخطر في حالات الطوارئ. ويعتزم المكتب إجراء استطلاع عبر الإنترنت لاستيضاح عدد الأشخاص الذين وصل إليهم التحذير هذه المرة وعبر أية وسيلة.

ولم يبد المستشار أولاف شولتس انزعاجاً من الإنذار التجريبي عندما دوت الصافرات بينما كان يلقي خطابا في مدينة بريمن الساحلية، حيث دوت الصافرات والهواتف ومنها هواتف الـ800 شخص المشاركين في المؤتمر البحري الوطني الذي كان شولتس يلقي خطابه أمامه اليوم.

بدأ التحذير في وقت كان الحضور يصفقون لشولتس لأنه كان يتعهد بضرورة المضي قدما في توسيع نطاق منصة المحولات الكهربائية، وتقوم هذه المحولات بتجميع الكهرباء الصادرة من مزارع الرياح في البحر وتحويل التيار الكهربائي من تيار متردد إلى تيار مستمر حتى يمكن نقله إلى البر بعد ذلك من دون خسائر.