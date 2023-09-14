بوتين يقبل دعوة من زعيم كوريا الشمالية

أكد الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوة من الزعيم كيم جونج أون لزيارة كوريا الشمالية.

كانت وسائل إعلام كورية شمالية قد ذكرت أن كيم قدم الدعوة في نهاية حفل استقبال، أمس الأربعاء، في مركز «فوستوشني» الفضائي عقب زيارة إلى روسيا، مضيفة أن بوتين قبل الدعوة «بكل سرور».

ووفقاً لوكالات الأنباء الروسية، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن «بوتين قبل بامتنان الدعوة، وسيتم اتخاذ المزيد من الترتيبات عبر القنوات الدبلوماسية». غير أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد.

كان بيسكوف سارع، عقب الاجتماع بين بوتين وكيم في روسيا أمس الأربعاء، إلى الإعلان بأنه من غير المخطط القيام برد الزيارة، لكن ذلك تغير اليوم الخميس.

ومن المرجح أن يتم اعتبار زيارة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بيونج يانج من ضمن هذه الاستعدادات، حيث قال بيسكوف إن من المقرر أن تجرى الزيارة في أكتوبر.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية المملوكة للدولة عن كيم قوله إن زيارته إلى روسيا كانت فرصة كبيرة لتعزيز «علاقات التعاون» بين البلدين ورفعها إلى مستوى أعلى.

ولم يتضح ما إذا كان كيم لا يزال في روسيا.

كانت آخر زيارة لبوتين إلى كوريا الشمالية في عام 2000.