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تونس تتخذ قرارا بحق وفد من البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي
14 سبتمبر 2023 18:45

منعت تونس، اليوم الخميس، وفداً من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها، ما أثار احتجاجات من النواب الأوروبيين الذين طالب بعضهم بتعليق اتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
كان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد الذي يضمّ خمسة نواب، بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة اليوم الخميس «لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل» وتقييمه بعد توقيع الاتفاق.
كان يفترض أن يجتمع الوفد، برئاسة النائب الألماني مايكل غاهلر، بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.
في رسالة موجهة إلى الوفد، اكتفت السلطات التونسية بإبلاغ هؤلاء النواب في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بأنه «لن يسمح لهم بدخول الأراضي الوطنية».
واعتبر النواب أن «هذا الموقف غير مسبوق»، مطالبين تونس بـ«تبرير مفصل».
- «أمر مفاجئ وغير عادي»
ودعت كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين في البرلمان الأوروبي إلى التعليق «الفوري» لهذه «الشراكة حول الهجرة».
وأعربت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، رداً على سؤال حول تأثير القرار التونسي، اليوم الخميس عن «دهشتها» لكنها رأت أن مواصلة الحوار «أكثر أهمية في ظل التحديات غير المسبوقة التي نواجهها».
وقال منير الساتوري، النائب في البرلمان الأوروبي، العضو في الوفد، في مقابلة صحفية «إنه أمر مفاجئ وغير عادي».
وقال عضو آخر في الوفد هو إيمانويل موريل (يسار) «أتوقع من القادة الأوروبيين رداً حازماً ودعماً صريحاً لمؤسستنا».
وفي خطابها عن حالة الاتحاد الأربعاء، استشهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بهذه الشراكة كمثال.
وباتت تونس نقطة انطلاق رئيسة لآلاف المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر المتوسط باتجاه أوروبا، ويصلون إلى إيطاليا.

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المصدر: وكالات
تونس
البرلمان الأوروبي
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