أوكرانيا تعلن السيطرة على قرية جنوب باخموت

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أنها سيطرت على قرية «أندريفكا» الواقعة جنوب مدينة باخموت على الجبهة الشرقية، علماً أنها أحد محاور الهجوم المضاد الذي تشنه كييف منذ يونيو.

وكتبت غانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، على تطبيق تلغرام «أندريفكا لنا»، لافتة إلى أن المعارك مستمرة في هذا القطاع والمناطق المجاورة له قرب باخموت.

وأضافت: «على الجانب الشمالي، يحاول الروس استعادة ما خسروه. وعلى الجانب الجنوبي، نحرز تقدماً».

بدأت معركة باخموت قبل أكثر من عام. وأعلنت موسكو في مايو سيطرتها على المدينة.

يشن الجيش الأوكراني، منذ بداية يونيو، هجوماً مضاداً بطيئاً، لكنه يواجه دفاعات روسية صلبة.

لم تسيطر قوات كييف، حتى الآن، سوى على عدد محدود من القرى، لكن وتيرة الهجوم تكثفت في الأسابيع الأخيرة، وخصوصاً على الجبهة الجنوبية، مع السيطرة على قرية «روبوتيني» في اتجاه مدينة «توكماك» التي تشكل موقعاً لوجستياً مهماً للقوات الروسية.

وأعلنت أوكرانيا، الاثنين، تحقيق «نجاحات» على الجبهتين الجنوبية والشرقية.