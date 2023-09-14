الجمعة 15 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تعلن السيطرة على قرية جنوب باخموت

جندي أوكراني يطلق قذيفة قرب باخموت
14 سبتمبر 2023 18:01

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أنها سيطرت على قرية «أندريفكا» الواقعة جنوب مدينة باخموت على الجبهة الشرقية، علماً أنها أحد محاور الهجوم المضاد الذي تشنه كييف منذ يونيو.
وكتبت غانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، على تطبيق تلغرام «أندريفكا لنا»، لافتة إلى أن المعارك مستمرة في هذا القطاع والمناطق المجاورة له قرب باخموت.
وأضافت: «على الجانب الشمالي، يحاول الروس استعادة ما خسروه. وعلى الجانب الجنوبي، نحرز تقدماً».
بدأت معركة باخموت قبل أكثر من عام. وأعلنت موسكو في مايو سيطرتها على المدينة.
يشن الجيش الأوكراني، منذ بداية يونيو، هجوماً مضاداً بطيئاً، لكنه يواجه دفاعات روسية صلبة.
لم تسيطر قوات كييف، حتى الآن، سوى على عدد محدود من القرى، لكن وتيرة الهجوم تكثفت في الأسابيع الأخيرة، وخصوصاً على الجبهة الجنوبية، مع السيطرة على قرية «روبوتيني» في اتجاه مدينة «توكماك» التي تشكل موقعاً لوجستياً مهماً للقوات الروسية.
وأعلنت أوكرانيا، الاثنين، تحقيق «نجاحات» على الجبهتين الجنوبية والشرقية.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تحرز تقدماً في الشرق
السلطات تأمر بإجلاء مدنيين من منطقة أوكرانية
المصدر: آ ف ب
باخموت
قرية
السيطرة
أوكرانيا
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو
الرياضي
245 لاعباً في كأس الاتحاد للجودو
اليوم 11:30
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
الإمارات
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
اليوم 11:21
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
الرياضي
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
اليوم 11:20
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
الاقتصادي
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©