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بوتين وكيم يتبادلان البنادق كهدية

بوتين وكيم يتبادلان البنادق كهدية
14 سبتمبر 2023 16:47

أهدى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الآخر بندقية بعد الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلن الكرملين الخميس.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين بأن بوتين "أعطى (كيم) بندقية من إنتاجنا تعد من أفضل نوعية. تلقى في المقابل، بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية"، مضيفا أن بوتين أهدى كيم أيضا "قفازا يعد جزءا من بزة فضاء استُخدمت في الفضاء مرّات عدة".
وقبل بوتين "بسرور" دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية، بحسب بيسكوف الذي لفت إلى أن زيارة كيم إلى روسيا ستستمر "بضع أيام أخرى".

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المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
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