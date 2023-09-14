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انفجار يخلف جرحى جنوب غرب باكستان

انفجار يخلف جرحى جنوب غرب باكستان
14 سبتمبر 2023 15:50

أصيب المتحدث باسم "الحركة الديمقراطية الباكستانية"، التحالف الحاكم السابق في باكستان، حافظ حمد الله، بجروح جراء انفجار على جانب الطريق بالقرب من سيارته في منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، حسبما أفادت قناة "جيو" التلفزيونية الباكستانية.

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 وقالت القناة إن الانفجار أسفر عن إصابة عدة أشخاص آخرين، فيما أصيب حمد الله بجروح طفيفة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. يشار إلى أن تحالف "الحركة الديمقراطية الباكستانية"، الذي يتألف من عدة أحزاب، أطاح برئيس الوزراء السابق عمران خان من السلطة من خلال تصويت برلماني على حجب الثقة عن حكومته في أبريل 2022.

المصدر: د ب أ
باكستان
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