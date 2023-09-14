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الكويت ترسل 41 طناً من المواد الغذائية لإغاثة المنكوبين في ليبيا

الكويت ترسل 41 طناً من المواد الغذائية لإغاثة المنكوبين في ليبيا
14 سبتمبر 2023 14:31

أعلن الجيش الكويتي ، اليوم الخميس ، إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصار (دانيال) في ليبيا وعلى متنها 41 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية ، في بيان صحفي اليوم ، إن هذه المساعدات تأتي بتنظيم ودعم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وتنسيق وإشراف وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع.

وأكد السفير الكويتي لدى ليبيا زياد المشعان أن انطلاق ثاني رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الليبي يأتي تنفيذا لتعليمات دعم الجهود الليبية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) عن السفير المشعان قوله إن "الجمعيات الخيرية الكويتية تمثل إحدى أذرع العمل الإنساني المهم التي تعتمد عليها الكويت لإيصال المساعدات للمنكوبين".

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وأكد رئيس مجلس إدارة (السلام الخيرية) نبيل العون الاستجابة الكاملة والعاجلة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية بهدف توصيل الاحتياجات الضرورية لمستحقيها.

وقال العون إن جاهزية الجمعية لإغاثة منكوبي الكوارث الطبيعية والحروب مكنتها من التحضير للرحلة المتجهة إلى ليبيا اليوم في وقت قياسي ، كاشفا عن تحضيرات لرحلة أخرى بعد ثلاثة أيام تقريبا لذات الغرض.

وأوضح أن المواد الإغاثية تحتوي على معدات ومواد غذائية وأجهزة طبية وكهربائية وبطانيات وغيرها .

المصدر: د ب أ
الكويت
ليبيا
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