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إضراب عمال السكك الحديدية في كوريا الجنوبية

إضراب عمال السكك الحديدية في كوريا الجنوبية
14 سبتمبر 2023 11:47

بدأ العاملون في السكك الحديدية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إضرابا عن العمل يستمر أربعة أيام، فيما يعد أول إضراب ينظمه العاملون منذ نحو أربعة أعوام، والذي من المتوقع أن يؤدي لتقليص حركة قطارات الركاب والشحن بنحو 60%. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن نقابة العاملين في السكك الحديدية الكورية بدأت الإضراب في أنحاء البلاد صباح اليوم، حيث تطالب بتحسين أحوال العمل وتوسيع نطاق خدمات القطار فائق السرعة " كيه تي اكس" ليشمل محطة مربحة بجنوب سول.

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ويعد الاضراب ، الذي سوف يستمر حتى التاسعة صباحا من يوم الاثنين المقبل، الأول منذ نوفمير 2019.

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
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