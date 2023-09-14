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ارتفاع عدد وفيات الزلزال المدمر في المغرب

عمال الإنقاذ والقرويون يبحثون بين أنقاض مبنى مدمر في قرية قريبة من أمزميز
14 سبتمبر 2023 07:46

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة بالبلاد يوم الجمعة الماضي إلى 2946قتيلا و 5674 مصابا.

وأوضحت الوزارة،  في بلاغ لها، أن عدد الوفيات بلغ 1684 بإقليم الحوز، و980 بإقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

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وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية تواصل جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة في الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

المصدر: وكالات
المغرب
زلزال
هزة أرضية
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