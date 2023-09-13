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مباحثات عراقية أميركية لمكافحة تمويل الإرهاب

مباحثات عراقية أميركية لمكافحة تمويل الإرهاب
14 سبتمبر 2023 01:22

هدى جاسم (بغداد)

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بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، أمس، مع مساعدة وزيرة الخزانة الأميركية إلزابيث روزنبرغ، الإجراءات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر البنك المركزي العراقي، في بيان صحفي، أن الجانبين ناقشا في بغداد استمرار الدعم المقدم من قبل وزارة الخزانة الأميركية، والجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة، وتطبيق تعليمات الامتثال الدولية في النظام المصرفي العراقي. 
ووفق البيان، ناقش الطرفان متابعة مخرجات ونتائج الاجتماعات السابقة بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي الأميركي، فضلاً عن إمكانية تقديم الدعم الفني في مجال تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرصينة بآلياتٍ تُمكّن تمويل التجارة الخارجية المشروعة، بعملات مختلفة.
وحسب البيان، ثمّنت إلزابيث روزنبرغ جهود وخطوات البنك المركزي العراقي بالتعاقد مع شركات التدقيق الدولية، لضمان دقة الإجراءات وشفافيتها.

البنك المركزي العراقي
العراق
أميركا
وزارة الخزانة الأميركية
مكافحة تمويل الإرهاب
مكافحة الإرهاب
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